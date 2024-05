Osservazioni astronomiche in piazza del Duomo

Pisa, 9 maggio 2024. Sabato 11 maggio (20.45) sarà possibile osservare il cielo attraverso l'utilizzo dei telescopi in piazza del Duomo. L'evento è completamente gratuito e rientra nell'ambito della seconda edizione di "Riscopriamo Pisa", ciclo di 100 visite guidate gratuite. Il Comune di Pisa organizza la serata, dedicata all'osservazione astronomica di oggetti celesti, in collaborazione con il gruppo "Astrofili Tampiano" - che metterà a disposizione esperienza, attrezzature e strumenti opportunamente equipaggiati sia per la visione oculare che per la ripresa fotografica - e con il supporto e la disponibilità dell'Opera della Primaziale Pisana. Per l'occasione si potrà ammirare un’inedita Piazza del Duomo, con una ridotta illuminazione per permettere ai telescopi di rilevare la luce flebile degli oggetti della volta celeste, scelti per l'osservazione. Il programma prevede il ritrovo per le 20.45, i saluti di Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e quindi l'inizio delle osservazioni astronomiche. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare senza bisogno di prenotazione. M.B.