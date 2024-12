Orti di Serezza rinati grazie al Consorzio

Gli Orti di Serezza sono pronti a tornare a nuova vita: si sono concluse infatti le operazioni di pulizia straordinaria rese possibili grazie alla sinergia istituzionale e operativa fra Consorzio di Bonifica Toscana Nord e Comune di Vicopisano. Sono terreni di proprietà dell’ente consortile lungo il fosso Serezza, fra i territori di Buti e Vicopisano, che già in passato erano stati dati in utilizzo ai residenti della zona che ne facevano richiesta per realizzare piccoli appezzamenti coltivati, come accade per gli orti urbani.

Purtroppo non tutti hanno avuto la dovuta cura per i terreni concessi: con il tempo alcuni degli appezzamenti erano stati abbandonati e qui si erano accumulati oltre a rovi, sterpaglie ed erbacce pure molti rifiuti, persino ingombranti. C’era bisogno di una pulizia straordinaria per riportare decoro e pulizia, così da poterli assegnare di nuovo. L’amministrazione di Vicopisano e il Consorzio hanno così deciso di lavorare fianco a fianco per ripulire questi terreni, coinvolgendo nell’iniziativa Toscandina Odv, l’associazione ‘Operazione Mato Grosso’, braccio operativo sul territorio dell’operazione benefica Mato Grosso, il movimento nazionale il cui scopo è aiutare le persone nei paesi più poveri del mondo attraverso missioni umanitarie in Brasile, Bolivia, Ecuador e Perù.

Tutto il materiale ritrovato è stato poi preso in consegna e portato a corretto smaltimento da parte dell’aziende di raccolta e gestione Geofor, grazie alla collaborazione del Comune di Vicopisano.

"Un’iniziativa che ci ha permesso di riportare il giusto decoro lungo il corso del Serezza – sottolinea il presidente del Consorzio, Dino Sodini – Gli orti, ora puliti, potranno essere dati ad altri cittadini per coltivarli grazie anche a una nuova procedura che è già stata allineata alle concessioni in essere. Inoltre, abbiamo sostenuto un’associazione che destinerà il contributo al finanziamento di missioni umanitarie".

"Un chiaro esempio di come la sinergia fra enti, associazioni, volontariato, tra pubblico e privato possa migliorare sensibilmente un territorio", aggiunge il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci. "Ringrazio davvero tanto il Consorzio - interviene la vicesindaca Fabiola Franchi, con delega all’ambiente - per aver accolto in modo così efficace la richiesta dell’amministrazione di ripristinate il decoro in quella zona del territorio dove non solo vengono abbandonati rifiuti, ma erano stati lasciati in stato di abbandono anche alcuni orti, già tenuti molto male".