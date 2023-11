Organizzare e coordinare le attività e il personale

Biancoforno cerca personale. La risorsa, a diretto riporto della Proprietà, si occuperà di organizzare, coordinare e supervisionare le attività ed il personale dei diversi reparti (gestendo ed ottimizzando i programmi di produzione con obiettivi di efficienza, qualità, controllo costi. La posizione prevede le seguenti principali responsabilità: gestione ed organizzazione del personale, ottimizzazione dei processi produttivi: prodotti non conformi, cambi macchina, fermi macchina, pianificazione della produzione ed ottimizzazione dei cicliprocessi;

Per informazioni rivolgersi a Biancoforno - societa per azioni · Calcinaia, Toscana, Italia. Numero di telefono per richiedere altri dettagli e conoscere le modalità di invio delle candidature, 0587 422828.