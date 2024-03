Ordine del Cherubino: la cerimonia. Consegna a 19 professori Unipi

Domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 11, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza” (in via Curtatone e Montanara 15), si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento dell’Ordine del Cherubino a diciannove docenti dell’Università di Pisa. La cerimonia sarà introdotta dal rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi.

I professori e le professoresse ai quali viene conferito l’Ordine del Cherubino 2024 sono: Mario Salvetti (del Dipartimento di Matematica), Marco Beghini (del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale), Roberto Bizzocchi (del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere), Francesco Camillo (del Dipartimento di Scienze veterinarie), Massimo Pappalardo (Dipartimento di Informatica), Liliana Dell’Osso (del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale), Vincenzo Ambriola (del Dipartimento di Informatica), Lucia Migliore (Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia), Giovanni Alberti (Dipartimento di Matematica), Saulle Panizza (del Dipartimento di Scienze politiche), Dianora Poletti del (Dipartimento di Giurisprudenza), Paolo Maria Mancarella (Dipartimento di Informatica), Gianluca Brunori (Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali), Andrea Bonaccorsi (Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni), Rolando Ferri (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica), Raffaele De Caterina (Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’Area critica), Giuseppe Anastasi (per il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione), Benedetta Mennucci (per il Dipartimento di Chimica e Chimica industriale), Monica Pratesi (per il Dipartimento di Economia e Management).

L’Ordine del Cherubino è una onorificenza che viene conferita ogni anno dal rettore dell’Università di Pisa, in seguito a speciica delibera del Senato accademico, a docenti ordinari dell’Ateneo pisano con almeno dieci anni di anzianità che abbiano contribuito ad accrescerne il prestigio per i loro particolari meriti scientifici o per il loro contributo alla vita e al funzionamento dell’Università. Il conferimento è accompagnato dalla consegna di un diploma e di una insegna nella quale è rappresentato il Cherubino con sei ali.