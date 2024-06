Orchidee minacciate. Allarme di Lipu e Wwf

Orchidee contro parcheggi. Chi vincerà? Il parcheggio, ovviamente. Lipu e Wwf, assieme ai residenti del Calambrone, fotografano prima, e poi mandano al Comune, le foto delle orchidee cresciute dove, a breve, dovrebbe sorgere il parcheggio (lato anfiteatro). Le associazioni scrivono: "Il 15 aprile, abbiamo segnalato all’Ufficio Ambiente del Comune la presenza nell’area verde intorno al teatro di Calambrone dell’orchidea selvatica Serapias neglecta che è una tra le specie vegetali presenti nella normativa Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dell’Unione Europea ed è classificata come "Quasi minacciata" secondo la classificazione dell’International union for conservation of nature. Siamo preoccupati che in assenza di studi specifici, questa specie o altre tutelate vengano eliminate con l’area di sosta. Un nuovo parcheggio aumenterà il traffico con incremento a livello locale dell’inquinamento atmosferico, con possibili effetti negativi a breve termine a carico del sistema respiratorio su chi vive nei pressi del parcheggio. Auspichiamo che giunta e sindaco si impegnino a individuare uno spazio nei pressi del ponte sullo Scolmatore per un parcheggio meno impattante".

Ca.Ve.