Opportunità per addetto alla rifinizione e autista

Si cerca operaio addetto alla rifinizione e autista patente B iscritto alle categorie protette per azienda operante nel settore conciario. La risorsa dovrà occuparsi delle consegne in zona comprensorio del cuoio, scarico e carico merci e in produzione quando necessario (rifinizione pelli, addetto allo spruzzo, gemata, palissone, operazioni di movimentazione manuale del pellame). Contratto full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto con prospettiva di assunzione a

tempo indeterminato. Zona di lavoro Castelfranco di Sotto. Nel settore conciario c’è posto anche per un rasatore. Richiesta precedente esperienza nella

mansione nella rasatura pelli. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto a termine con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro Santa Croce sull’Arno (Fonte orienta Spa).