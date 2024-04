Operato a Pisa, il professor Lamberto Maffei ringrazia l'ospedale e la sanità pubblica

Pisa, 9 aprile 2024 - Una lunga lettera per ringraziare i medici che lo hanno rimesso in piedi. Così il professor Lamberto Maffei, deputato della Fondazione Pisa, professore emerito della Scuola Normale Superiore, già ordinario in Neurobiologia e direttore dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr, nonché presidente emerito dell'Accademia dei Lincei, ha voluto ringraziare il professor Michelangelo Scaglione e la sua equipe. "E’ sotto gli occhi di tutti che molto spesso i governanti tagliano le risorse in campi dove è più facile farlo, che sono sfortunatamente la sanità e l'istruzione, due perle della nostra tradizione culturale, in cui hanno operato con interesse e entusiasmo insegnanti e medici come il sottoscritto, medico e insegnante universitario - scrive nella sua lettera Lamberto Maffei -. Il cittadino naturalmente, come è suo diritto e dovere, protesta per avere una buona sanità e una buona istruzione, ma le sue proteste sono per lo più ignorate. Tuttavia mi piace menzionare con orgoglio un caso che ho personalmente provato e che è quello del reparto di ortopedia, che ha avuto a Pisa una tradizione di eccellenza, da cui sono fioriti valenti ortopedici che operano ora anche in altre città e regioni. Mi sono sottoposto recentemente a un intervento di protesi di anca presso la UO Ortopedia e Traumatologia 1 dell’ospedale di Cisanello a Pisa, attualmente guidata da un eccellente professore, il Professor Michelangelo Scaglione, che purtroppo andrà in pensione tra pochi mesi. Ho constatato un'organizzazione dinamica e efficace accompagnata da professionalità e umanità. Ho sentito il dovere di dire con un certo orgoglio che nella nostra città e nella nostra regione, nonostante i continui tagli, ci sono ancora istituti pubblici che svolgono il loro dovere con scienza e coscienza". Michele Bufalino