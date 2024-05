Open Day dell'ufficio anagrafe di Cascina: oltre 150 carte d'identità rilasciate

Cascina, 22 maggio 2024 - Sono state 158 le carte d’identità rilasciate nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio durante l’open day che l’ufficio anagrafe del Comune di Cascina ha organizzato per i residenti cascinesi. “Un risultato importante che aggiunge valore al lavoro svolto durante tutto l’anno dall’ufficio anagrafe – ha spiegato il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti –. Già da qualche anno il nostro ufficio provvede a programmare i rinnovi dei documenti fissando gli appuntamenti in congruo anticipo e questo permette agli utenti di non rischiare di ritrovarsi con la carta scaduta. Ringrazio - conclude il primo cittadino - tutto il personale dell’ufficio anagrafe per questo ulteriore servizio offerto alla cittadinanza”. Per la precisione le carte d’identità rilasciate sono state 94 il sabato e 64 la domenica. Un ottimo risultato, considerando anche le temperature che hanno invogliato tante persone a godersi un po’ di relax al mare. “Quella organizzata dal nostro ufficio anagrafe è stata una bella iniziativa – ci tiene ad aggiungere Francesca Mori, assessora con delega ai servizi demografici – e anche molto partecipata. Non ci aspettavamo un’affluenza così alta nel weekend. Per questo voglio ringraziare le dipendenti dell’ufficio che hanno lavorato senza sosta sabato e domenica per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Questo dimostra che quando l’amministrazione si apre al territorio - ha precisato l'assessora Mori -, poi il territorio risponde positivamente recependo l’importanza di certe iniziative”.

Questa apertura straordinaria dell'ufficio anagrafe di Cascina è stata pensata per permettere un buon afflusso di cittadini residenti nel Comune, ma anche per sensibilizzare chi dovrà rinnovare la carta d’identità in scadenza nel periodo estivo o prima delle elezioni europee previste per le date dell'8 e 9 giugno. L’Ufficio Anagrafe sta già spedendo a casa gli appuntamenti per le scadenze di giugno, luglio e agosto, in modo da poter programmare per tempo il rinnovo. Solo per dare un’idea dell’attività quotidiana di sportello, durante lo scorso anno sono state emesse più di 6.000 carte di identità, a fronte di una programmazione di quasi 4.000 appuntamenti dati ai cittadini.