Onori, ricordo e memoria. La Giornata dei defunti. Le celebrazioni ufficiali

Domani, 2 novembre, sarà la giornata dedicata al ricordo dei defunti. Quella in cui si va al cimitero: è da sempre festa per la chiesa non per lo Stato. Un appuntamento che si perpetua da oltre mille anni: la festa dei morti si celebra il secondo giorno del mese di novbembre dal 928. E sarà cosi anche domani, in città con un programma degli appuntamenti molto fitto ed intenso, nel quale – in particolare– si renderà omaggio anche a chi è morto nel comimpento del proèprio dovere, a chi ha perso la vita sui campi di battaglia, a chi è stato un autrentico erore della pace. Da quanto reso noto dal Comune di Pisa il via alle celebrazioni ufficiali prevede alle 9.30, al cimitero di San Michele degli Scalzi, l’omaggio alla tomba del maresciallo Buttaglieri; alle 10.15, al cimitero della Misericordia in via Pietrasantina, omaggio alla tomba del maggiore Ciardelli e, a seguire, alle tombe del tenente colonnello Tarasconi e dei marescialli Ferrante e Luzzi. Poi, alle 11 , al cimitero suburbano in via Pietrasantina, omaggio alla tomba del colonnello Betti e deposizione di una corona di alloro al campo militare dei caduti della Prima Guerra mondiale e successivamente al campo militare dei caduti della guerra 1940-1945, in onore ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Alle 12 ci sarà la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Gregorio Magno. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Queste celebrazioni e la festività di oggi hanno reso necessarie alcune modifiche alla viabilità che saranno in vigore anhce per la giornata del 2 novembre. Vediamo alcuni dettagli.

Dalle 8.30 alle 18 saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta: via Pietrasantina, tratto dall’uscita del parcheggio scambiatore (via delle Fiamme Gialle) fino a via Martraverso (ponte sul Fiume Morto), nuovo senso unico di marcia con direzione sud-nord. Via Di Campaldo, intersezione via Pietrasantina, obbligo di svolta a sinistra. Via Serchio, intersezione via Pietrasantina, obbligo di svolta a sinistra. Via Pietrasantina, tratto antistante l’ingresso del Cimitero Suburbano, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane.

Inoltre fa sapere l’amministrazione comunale che in Largo Vittime del dovere, è stata istituita l’ inversione del senso unico di marcia, con nuova direzione sud-nord e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l’area. Mentre in via Deodato Orlandi, è stata dispista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Su via Di Parigi, vialetto di accesso al cimitero di San Michele, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta lato est. Infine resta chiusa al traffico veicolare la strada che porta al forno crematorio del cimitero Suburbano.

A Pontedera, sempre domani, il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, per conto del presidente della Repubblica, deporrà un cuscino sulla tomba del presidente emerito Giovanni Gronchi. L’appuntamento è alle 10 al cimitero della Misericordia. Si ritroveranno le autorità militari, civili e religiose per la cerimonia di commemorazione dei defunti.