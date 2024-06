Omicidio Capovani, il giorno della verità per Seung

Pisa, 19 giugno 2024 - I fotografi sono già all'esterno del Tribunale di Pisa, in attesa di Gianluca Paul Seung, il 36enne accusato di aver massacrato e ucciso la dottoressa Barbara Capovani, responsabile dell'Spdc, la psichiatria territoriale di Pisa. Oggi, 19 giugno, dovrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee. Nell'udienza di maggio aveva rinunciato a comparire. In aula, tra il pubblico, si trova anche lo zio che è stato già sentito dalla Corte d'assise. L'uomo sostiene che il nipote si è "rovinato" dopo che è stato accusato di violenza sessuale su minore ed è stato arrestato. Non è chiaro ancora che cosa dirà Seung in questa udienza. "Può succedere di tutto", dice chi lo conosce. I suoi legali, gli avvocati Gabriele Parrini e Andrea Pieri, parlano di "imprevedibilità".