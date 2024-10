Pisa, freddato a colpi di pistola. Il parroco: “Spari mischiati con il suono delle campane”

Pisa, 6 ottobre 2024 – A Oratoio era tutto pronto per fare festa. Stava per partire la processione per Maria Santissima Regina del Rosario, quando si è consumato un delitto dai contorni agghiaccianti, da film, una vera esecuzione. Un 37enne di origini albanesi freddato a colpi di pistola nella corte della sua abitazione, mentre scendeva dal suo furgone, sotto gli occhi del figlio.

Il rilievi della Scientifica sul luogo del delitto (foto di Enrico Mattia Del Punta)

Erano le 21 e mentre stava per partire la processione si sono sentiti diversi colpi di pistola, almeno sei, raccontano alcuni testimoni. “Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali – scrive sui social il parroco, don Massimiliano - Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, incuriositi, spaventati...”.

Sul posto la squadra mobile e la polizia scientifica, e anche la polizia municipale che ha chiuso l'accesso alla strada. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio, né l'ambiente dentro il quale sarebbe maturato. L'uomo potrebbe essere stato raggiunto da proiettili di piccolo calibro, ma gli accertamenti sono tuttora in corso.