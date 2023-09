Ombra Covid sulla scuola Il virus è in risalita "Monitorare la situazione ma senza allarmismo"

di Gabriele Nuti

PISA

L’indicazione di Mario Rusconi dell’associazione nazionale dei presidi – "a professori e bidelli consigliamo anche di evitare assembramenti" – viene tenuta in considerazione anche a Pisa e provincia, ma "senza allarmismo" e con la sola raccomandazione di "tenere la situazione sotto controllo". A dirlo è il coordinatore provinciale dei presidi pisani, Salvatore Caruso. Il Covid ha ripreso la sua corsa, i contagi sono in aumento e questa situazione cade a tre giorni dall’inizio della scuola.

E ieri mattina l’argomento Covid è stato uno di quelli al centro della riunione, tecnicamente una conferenza di servizio, che si è svolta nella sede dell’Ufficio scolastico provinciale a Pisa presieduta dal nuovo dirigente scolastico provinciale, il professor Andrea Simonetti, ex dirigente scolastico del liceo Dini. "Durante la riunione in Provveditorato – afferma ancora il preside Caruso, dirigente dell’alberghiero Matteotti di Pisa – non sono emerse criticità o problemi particolari, non solo in riferimento al Covid, ma anche a tutto il resto dell’organizzazione scolastica in vista dell’imminente ripresa del 15 settembre. Le cattedre sono praticamente tutte coperte. Così come i posti del personale Ata. Restano alcune situazioni, poche per la verità, di docenze da coprire per quanto riguarda richieste di part time o di rinunce da parte dei supplenti annuali già nominati".

Tornando al Covid, il professor Caruso aggiunge che "ogni Istituto, dai Comprensivi a quelli di Secondo Grado, sono liberi di attuare le disposizioni singoli che più ritengono opportune tenendo presente i protocolli interni e le disposizioni nazionali approvate e rese dal governo l’11 agosto scorso a firma del direttore generale del ministero della Salute Francesco Vaia". "Nelle scuole metteremo a disposizione il gel e le mascherine per chi ne farà richiesta – aggiunge ancora Caruso – Ma, ripeto quello che abbiamo detto nella riunione di stamani (ieri mattina, ndr), senza creare allarmismo". La dirigente del Galilei, Rossana Condello ha fatto presente che nella sua scuola "l’aula Covid c’è ancora".

E’ chiaro che il momento è quello di tenere alta l’attenzione. La scuola riaprirà venerdì 15 a Pisa e provincia, come nel resto della Toscana, ed è evidente che l’aumento di assenze per malattia sarà un campanello d’allarme anche se "le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per Sars-CoV-2 – come si legge nelle disposizioni ministeriali dell’11 agosto scorso – non sono

più sottoposte alla misura dell’isolamento".

Lo stesso Ministero della Salute "raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie; in particolare è consigliato indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, mascherina chirurgica o Ffp2, se si entra in contatto con altre persone, se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi, applicare una corretta igiene delle mani, evitare ambienti affollati e il contatto con persone fragili, frequentare ospedali o rsa".