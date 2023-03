Omaggio ai caduti del Monte Serra

Era il 3 marzo 1977, 46 anni fa quando il Monte Serra si vericò il tragico incidente aereo del C-130 Vega10, nel quale trovarono la morte 38 allievi dell’Accademia Navale di Livorno, l’ufficiale accompagnatore e i cinque membri dell’equipaggio appartenenti alla 46^ Aerobrigata di Pisa. Il Comune di Calci, come ogni anno, ha partecipato ieri m mattina alla cerimonia in ricordo delle vittime di questa strage, il cui ricordo è ancora indelebile anche nella comunità della Valgraziosa. Il sindaco Massimiliano Ghimenti, in rappresentanza di tutti i cittadini calcesani, si è quindi unito ai familiari delle vittime, agli allievi del corso “Invicti” e alle più alte cariche militari e civili presenti, per una iniziata con la deposizione di corone di alloro al monumento a La Gabella e poi proseguita con la santa messa nella Chiesa della Propositura, per culminare con una toccante cerimonia al sacrario-faro eretto sul luogo del disastro aereo, Prato a Ceragiola.

"Riabbracciamo – questo❞il commosso saluto del sindaco – ancora una volta, in questo giorno di dolore e ricordo, i familiari delle vittime, gli allievi del corso “Invicti” dell’Accademia Navale e i rappresentanti di Aeronautica Miliare e Marina Militare".