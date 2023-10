Nella storica dimora liberty affacciata sul porto di Marina di Pisa la Antonella Scarfone Art Gallery di Pisa riapre la stagione autunnale con una mostra temporanea con artisti del panorama nazionale e provenienti anche dall’estero. La collettiva che sarà allestita all’interno dell’ottocentesca villa Romboli in via della Foce, si intitola "La favola bella” - Omaggio a Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse".

L’inaugurazione è in programma domani alle 16.30, poi la mostra sarà aperta al pubblico per tutto il fine settimana: 20 21 e 22 ottobre con orario 16 - 19. Il titolo è un chiaro riferimento alla poesia dannunziana "La pioggia nel pineto". La mostra vuole essere infatti un omaggio a Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, i due più illustri ospiti dell’antica dimora. Le opere esposte interpreteranno in chiave artistica l’ode del poeta. Sono state scelte infatti 9 tele e 4 sculture di artisti diversi, rappresentati dalla galleria (Massimo Barlettani, Rossana Borzelli, Rosso Emerald Crimson, Francoise De Felice, Alba Dieni, Aiden Kringen, Filippo Manfroni, Paolo Medici, Carlo Romiti, Paolo Staccioli) e ad ogni lavoro è associato un verso, in un armonioso confronto tra generi. Una sinfonia perfetta all’interno di una suggestiva location che a distanza di tanto tempo è riuscita a mantenere intatti i suoi elementi originali, dai fregi esterni, ai pavimenti, alle volte affrescate.

Villa Romboli si trova all’ entrata del porto. Disabitata da prima della Grande Guerra è stata completamente restaurata in accordo con la Soprintendenza.