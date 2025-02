Oltre i limiti subacquei con la Sant’Anna

Due eventi in uno per il master universitario di secondo livello in medicina subacquea e iperbarica Piergiorgio Data, promosso dalla Scuola superiore Sant’Anna in collaborazione con l’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa: dalle 9.30 di lunedì 3, nell’aula magna della Sant’Anna a Pisa, si celebra il ventennale con l’inaugurazione della decima edizione del corso. L’evento, si spiega dalla Scuola, "rappresenta un traguardo straordinario per un programma biennale di specializzazione medica che, attraverso la formazione basata sulla ricerca scientifica, ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di competenze in un settore di crescente rilevanza internazionale, all’interno del quale l’Italia si distingue come leader globale". La giornata, dal titolo ‘Oltre il limite’, rappresenta "un momento ricco di incontri e approfondimenti, sottolineando due decenni di impegno per formare medici capaci di affrontare le sfide poste dall’ambiente iperbarico e dalla dimensione subacquea, spazio ricco di opportunità e criticità, dal punto di vista medico, tecnologico e ambientale". Oltre alla cerimonia ufficiale di apertura della nuova edizione, a cui partecipano anche Alessandra Nardini, assessora Regione Toscana, Sabina Nuti (nella foto), rettrice Scuola Sant’Anna, Giovanna Bonanno, assessora comune di Pisa, il programma prevede interventi di esperti internazionali, sessioni di approfondimento sugli abissi e sulla disabilità, insieme a testimonianze di sportivi, come il recordman Davide Carrera e l’apneista Luca Sherif.