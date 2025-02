Oltre 60 classi alla prova. Nella fabbrica delle notizie. Carta, penna e pc: si parte

Carta, penna e pc, come gli attuali giornalisti che devono destreggiarsi fra mezzi vecchi e nuovi. Riparte il Campionato di giornalismo anche a Pisa e provincia con oltre 60 classi in sfida. E, come sempre, ci sono tantissimi compagni di viaggio a sostenere questo lungo percorso che porterà alla premiazione finale a maggio, sono 16 in totale: Farmacie comunali Pisa spa, Fondazione Monasterio, Pharmanutra, Ente Parco di San Rossore, Aci Pisa, Belvedere, Armando Varini, Spigas, Teatro Verdi, Nuove Acque spa e Paim, Lupi Estintori, Fondazione San Miniato, Cr Volterra, Revet.

Dopo questo speciale, dedicato ai nostri partner, l’11 febbraio si partirà con le pubblicazioni delle scuole della redazione di Pontedera (chiuderanno l’8 maggio). Sono 27 le classi in questo caso (26 uscite perché due classi realizzeranno una pagina insieme), 18 quelle della secondaria di primo grado e 9 quelle della primaria. L’Istituto comprensivo con più iscrizioni è il "Da Vinci" di Castelfranco con 8 classi. Segue l’istituto comprensivo "Pertini" di Capannoli Terricciola Lajatico con 5 della secondaria di primo grado Da Morrona di Terricciola.

Pisa e l’area pisana hanno 36 gruppi (uno è interclasse): le uscite cominceranno il 18 febbraio (fino al 6 maggio). Undici le classi delle elementari (Pisano, Chiesa, Oberdan, Parmini, istituto Santa Caterina di Pisa, Madonna dell’Acqua icGereschi di Pontasserchio e Mazzini di Vecchiano). Le altre sono delle medie: Gamerra, Mazzini, Toniolo, Galilei, istituto Santa Caterina e Fucini di Pisa, Borsellino di Navacchio, De André Cascina, Mandela San Giuliano Terme e Fibonacci succursale.

Un mondo variegato dove i bambini crescono e imparano.

Ma in che cosa consiste la gara? Realizzare due articoli di una pagina del quotidiano più antico d’Italia: uno di apertura e l’altro di taglio, su un tema a scelta fra quelli proposti dai nostri sponsor locali e regionali, oppure su un argomento che sta particolarmente a cuore ai bambini. Ambiente, sicurezza sport, benessere e salute, ma anche solidarietà e cultura. Saranno tante le proposte che arriveranno alla prestigiosa giuria che valuterà il vincitore. Tantissimi i premi, a cominciare da quello per la miglior vignetta o fotografia e per la pagina più cliccata online sul sito dedicato de La Nazione dove si potranno vedere le preferenze in tempo reale. Per ogni uscita, poi, saranno 12 le copie gratuite per ogni classe a disposizione degli studenti.

E allora buona gara a tutti e che, come sempre, vinca la buona informazione e anche un po’ la lettura.

Antonia CasiniGabriele Nuti