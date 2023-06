Oltre 30 visite guidate da Tombolo a Migliarino

Torna anche quest’anno la ‘Festa dei Parchi’, oltre 30 visite guidate gratuite organizzate da giugno a settembre, "un’occasione ulteriore per conoscere il Parco le sue Tenute: Tombolo e Coltano, San Rossore, la riserva della Bufalina fino alla Tenuta Borbone con la Lecciona ed il Lago di Massaciuccoli, Calambrone con le sue dune e la Cornacchiaia, Marina di Vecchiano e la Tenuta di Migliarino - spiega il presidente Lorenzo Bani (nella foto Del Punta-Valtriani) - ambienti da conoscere, vivere, amare, curare e rispettare. Tutti insieme". A piedi, in bici o in battello, con passeggiate escursionistiche, eventi musicali e giochi per i più piccoli. Grazie al contributo della Regione Toscana ed alle associazioni ambientaliste e del territorio Legambiente Pisa e Versilia, WWF Alta Toscana, Pro Loco Coltano, Oasi Lipu. Continuano anche gli appuntamenti di ‘Aspettando ViviParco’: questo fine settimana teatro itinerante dalla Villa alla Spiaggia del Gombo con Azul, prenotazioni su https:urlsand.esvalabs.com?u=http%3A%2F%2Fwww.azulteatro.com&e=8dd9b80c&h=1e71c767&f=y&p=n. Si parte oggi a Coltano con “Pollicino e le sue bricioline”, percorso dedicato ai piccoli, un’avventura nel bosco. Domenica 18 all’Oasi Lipu si andrà “Alla scoperta delle erbe palustri” e poi ancora ci saranno escursioni in bici nella Selva Pisana, visite didattiche su fratino e tartaruga, appuntamenti serali per le stelle. Programma https:urlsand.esvalabs.com?u=http%3A%2F%2Fwww.parcosanrossore.org&e=8dd9b80c&h=5d209736&f=y&p=n.