Oltre 150mila violazioni in strada nel 2024

Nel 2024 la polizia municipale ha registrato 152.508 violazioni al Codice della Strada, per un importo contestato di oltre 10 milioni di euro, 1.245 incidenti stradali (di cui 5 con esito mortale), 1.632 veicoli rimossi per violazioni delle norme di circolazione, 307 sequestri di veicoli per mancanza di assicurazione e 3.640 punti patente decurtati.

Sono i dati relativi all’anno scorso, diffusi dalla polizia municipale di Pisa, che ieri ha celebrato i 173 anni dalla fondazione con una cerimonia ufficiale a Palazzo Gambacorti.

Il corpo fu istituito il 10 giugno 1852 per decreto del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo II.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, e si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore al personale del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro, a cui è seguito l’intervento del comandante del corpo, Elio Cappellini, che ha poi presentato i dati dell’attività svolta nel corso del 2024. "In questi 173 anni, le funzioni della polizia municipale si sono ampliate e trasformate – ha detto Porcaro –. Oggi, oltre alla regolazione del traffico e alla vigilanza urbana, siete impegnati nel contrasto all’illegalità, nella protezione dell’ambiente, nella tutela delle fasce più deboli, nella gestione delle emergenze. Un impegno che richiede competenza, dedizione, equilibrio e senso del dovere".

Durante l’evento sono state inoltre consegnate targhe ricordo agli agenti Stefania Quirigoni e Riccardo Sabbatini, recentemente andati in pensione, e gli encomi del sindaco Michele Conti al personale distintosi per azioni e interventi particolarmente meritevoli nel corso del 2024. Gli agenti premiati sono: Lorenzo Panattoni, Pierangelo Penna, Gian Maria Pescatore, Leonardo Sbrana, Alessio Tognetti, Sonia Palmieri, Costanza Martinengo e Guglielmo Banti.

Tra gli altri dati diffusi dalla municipale anche: 68.442 richieste telefoniche gestite dalla centrale operativa, 130 sequestri amministrativi di merce venduta abusivamente nella zona del Duomo e sul litorale con 30.773 oggetti sequestrati, 176 controlli su suolo pubblico con 113 verbali per violazione dell’articolo 20 del Codice della Strada, 114 ordini di allontanamento per violazione del regolamento di polizia urbana, 6.046 accertamenti anagrafici, 2.132 notifiche eseguite, 172 sopralluoghi in materia edilizio-urbanistica, 285 indagini di polizia giudiziaria, 48.823 ore dedicate ad attività di pubblica sicurezza, 3.231 ordinanze per la circolazione stradale a carattere temporaneo, 1.136 sopralluoghi e controlli su rifiuti e igiene urbana, 432 verifiche sull’occupazione degli alloggi assegnati, 158 attività relative all’esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori, 886 interventi per la gestione di oggetti smarriti, 2.789 pareri per occupazioni di suolo pubblico in materia di circolazione e sicurezza urbana, 515 concessioni rilasciate per traslochi, 358.249 chilometri percorsi dai mezzi.

EMDP