La pisana Irene Chimenti eletta nell'Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani

Pisa, 12 giugno 2025 - Irene Chimenti, pisana e segretaria del movimento universitario Studenti per la Libertà, è stata eletta nell'Assemblea Naziona di Forza Italia Giovani a seguito del congresso del 31 maggio a Roma. Chimenti è stata membro della delegazione pisana che si è presentata nella capitale insieme ad Antonio De Vita, Giulio Birindelli, Annalisa Buti e Alessandro Bertini e dalla quale è stato eletto segretario nazionale Simone Leoni. “Entrare a far parte dell’Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani - spiega Chimenti - è per me un grande onore, ma anche una seria responsabilità che accolgo con determinazione e profondo senso di appartenenza. Questo traguardo è il risultato di un percorso fatto di impegno quotidiano, di confronto costante con i giovani nei contesti universitari e locali e della forza di una squadra che non ha mai smesso di credere nel valore della buona politica". “Porterò in Assemblea la voce dei giovani del mio territorio, dando spazio ad una politica che ha il coraggio di progettare il futuro, con visione, competenza e passione. Forza Italia Giovani rappresenta tutto questo, ed è il luogo giusto per costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono. Sono pronta a dare il massimo, con entusiasmo e spirito di servizio.” Tra i primi a congratularsi Matteo Scannerini, coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia della Toscana, che ha espresso grande soddisfazione per l’elezione di Irene Chimenti e di Alessia Salvi, consigliere comunale di Montevarchi. "Si tratta di un riconoscimento importante – dichiara Scannerini – per due ragazze che da anni rappresentano con impegno, serietà e passione i valori del nostro movimento. Alessia, con il suo costante lavoro sul territorio, e Irene, punto di riferimento nel mondo universitario, incarnano al meglio lo spirito di Forza Italia Giovani e sono certo che sapranno portare il loro contributo prezioso anche a livello nazionale." Scannerini sottolinea inoltre come queste elezioni rappresentino un ulteriore segnale della vitalità e del radicamento del movimento giovanile azzurro in Toscana: "È una conferma del percorso di crescita che stiamo portando avanti come squadra regionale. Continueremo a lavorare con determinazione per dare voce e spazio a una nuova generazione di amministratori e dirigenti preparati, competenti e motivati".