Belvedere avanti tutta, ecco la nuova squadra

Giuliana Fabbri è la nuova direttrice sanitaria dell’Aoup, mentre il nuovo direttore amministrativo è Enrico Volpe. Le nomine arrivano a meno di un mese dall’insediamento della nuova direttrice generale Katia Belvedere. La scelta è ricaduta su due dei suoi più stretti collaboratori che l’affiancheranno nella direzione aziendale. Giuliana Fabbri, bolognese, 52 anni, è stata direttrice dell’unità operativa ‘Governo delle attività di specialistica ambulatoriale’ nell’Azienda Usl di Modena e direttrice del presidio ospedaliero unico dell’Azienda Usl di Bologna, fino all’incarico di direttrice sanitaria e sub-commissaria sanitaria ad interim nella direzione strategica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Anna di Ferrara e dell’Azienda Usl di Ferrara. Negli ultimi due anni è stata anche coordinatrice dei direttori sanitari dell’area vasta Emilia Centro. Il nuovo direttore amministrativo dell’Aoup è invece Enrico Volpe e, nel suo caso, si tratta di una riconferma avendo già affiancato Katia Belvedere nel ruolo di direttore amministrativo durante il suo mandato di direzione all’Ispro-Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Nato nel Lazio ma senese di adozione, 57 anni, negli anni si è occupato di budget, dinamica economico-finanziaria delle aziende ospedaliere, controllo di gestione cominciando a dirigere questo specifico settore all’Aou senese sin dal 2004 per poi diventare prima direttore amministrativo e poi direttore generale dell’ex-Estav nord-ovest, con sede a Pisa e poi direttore generale dell’ex-Asl 7 di Siena, dove è stato anche vice-commissario. E poi ancora direttore amministrativo dell’Asl Toscana Centro e dell’Aou senese, prima di approdare all’Ispro. "Ho scelto i miei due collaboratori non solo sulla base del loro validissimo curriculum – dichiara Belvedere – ma anche per le caratteristiche peculiari che entrambi possiedono e che sono un requisito indispensabile per governare insieme quest’azienda e portare a compimento i progetti in cantiere".

"I prossimi saranno anni complessi e impegnativi - ha aggiunto -, in cui dovremo agire su più fronti in questo rinnovato spirito di identità unitaria fra servizio sanitario nazionale e Ateneo. Questo è anche l’unico ospedale di cosiddetto I livello dell’area pisana, quindi dobbiamo continuare a lavorare in sinergia con l’azienda sanitaria territoriale in un’ottica di rete e di scambio proficuo". Soddisfatto il presidente della Regione Eugenio Giani: "Sono certo che la nuova direzione saprà interpretare al meglio le esigenze poste da un panorama di bisogni sanitari in continua evoluzione per un’Aoup connotata da eccellenze e grandi potenzialità, interessata fra l’altro in questi anni da un grande progetto di ampliamento su cui abbiamo investito tantissimo e che, una volta completato sarà in grado di confermarsi con maggiore forza fra le più grandi realtà sanitarie a livello nazionale e internazionale". "Confidiamo che saprà valorizzare tutte le potenzialità presenti in Aoup - ha concluso il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi - mettendole in grado di operare in modo sinergico e ponendo le basi per quel salto di qualità che deve accompagnare il completamento del nuovo presidio ospedaliero".