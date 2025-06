Tornano i "Giorni di Tuono". Tanti fumetti, mostre e musica

Torna "Giorni di Tuono" alla sua IV edizione, da oggi fino a domenica. Organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, con il contributo del Comune di Pisa e del Consiglio regionale della Toscana, toccherà vari luoghi del centro con un programma ricco, tutti ad ingresso libero. Anche quest’anno, l’artista pisano (Andrea Paggiaro) verrà celebrato con una mostra di tavole originali al Museo della Grafica, stavolta con "Non è mica la fine del mondo", fumetto scritto nel 2017 a quattro mani con Francesca Riccioni. Tra gli artisti in programma, Francesca Ghermandi, autrice del manifesto del Festival, sarà protagonista con una mostra allo Studio Gennai delle tavole tratte da "I misteri dell’Oceano Intergalattico", libro vincitore del premio Tuono Pettinato, e presenterà il recente "Babbo dove sei?" con Alice Milani e Virginia Tonfoni. Ricchi di ospiti i panel "Grandi artisti moderni e contemporanei nel fumetto italiano" e "Charlie Hebdo: la satira a 10 anni da un attentato", in collaborazione con la rassegna "Fumetti & Popcorn". Roberto Recchioni invece parlerà del suo "Shin Nosferatu" e, a seguire, aprirà la ‘Maratuona" a tema vampiri. Gianluigi Toccafondo presenterà il suo "La voce delle sirene", con Marco Molinelli dei C’mon Tigre. La musica sarà protagonista nell’incontro con Lorenzo Coltellacci, Mattia Tassaro e Holdenaccio e nell’elettronica di Mat64 e Dottor Pira e al noise sperimentale di OvO. Per la televisione presente Gian Loreto Carbone, voce storica di "Chi l’ha visto?", che presenterà il suo "Sì, io l’ho visto!", e per la stand-up comedy l’attrice Giorgia Fumo. Omaggio ai Peanuts, che compiono 75 anni, ospite Francesco Matteuzzi, per una colazione particolare, con un laboratorio per bimbi.

Tra gli approfondimenti, la proiezione in anteprima di "Generazione Fumetto", l’incontro con il regista Omar Rashid e la presentazione del fumetto "La crepa" di Luca Ralli. Tra le mostre, lo Studio Gennai ospiterà il lavoro di Eva Daffara, vincitrice della Borsa di Studio Tuono Pettinato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, mentre al Cantiere Sanbernardo ci sarà spazio per "Muri resistenti", curata da Alessandro De Rosa, con i graffiti sulla Resistenza in collaborazione con Anpi. Visibile alla Sms Biblioteca comunale la mostra dei fumetti realizzati dagli alunni delle scuole pisane per il laboratorio "Magnifici Lavativi", con Alice Milani, Giovanni Timpano e Francesco Catelani. I luoghi del festival: oltre a Palazzo Lanfranchi, La Nunziatina, Sms biblioteca comunale, Cineclub Arsenale Vicolo Scaramucci 2, Circolo Caracol via Carlo Cattaneo 64, Cantiere Sanbernardo via Pietro Gori, Studio Gennai Via Bovio 8. Per informazioni, www.fondazionetuonopettinato.it