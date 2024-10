Oltre 100 corsi al via per trovare un lavoro

Dall’agenzia formativa Aforisma partono a Pisa oltre 100 corsi gratuiti per trovare lavoro. Addetto alla lavorazione del legno, saldatore, idraulico, elettricista, facilitatore digitale, accompagnatore turistico: sono solo alcune tra le carriere che si apriranno a chi parteciperà ai corsi del programma Gol. Oltre 100 i corsi in partenza, molti i settori interessati: farmaceutico chimico, socio-sanitario, legno-mobilio-verde, costruzioni e meccanica, ambito digitale, ambito linguistico e turistico. "Le imprese di Pisa e provincia sono alla continua ed incessante ricerca di personale qualificato, cercano lavoratori formati - spiega la presidente di Aforisma Grazia Ambrosino - la nostra missione è, attraverso la formazione, quella di creare un ponte di conoscenza e competenze che permetta alle tante persone che cercano lavoro di qualificarsi e trovare la propria strada professionale. Grazie al programma Gol, finanziato con fondi Pnrr, le possibilità si moltiplicano con l’offerta di corsi gratuiti nei settori chiave per l’economia del territorio". Mercoledì 30 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 porte aperte alla sede di Aforisma, nella biblioteca dell’ex-convento dei Cappuccini in via dei Cappuccini 2/B, per un Open Day dove sarà possibile conoscere ed essere orientati a tutte le possibilità del programma GOL, acronimo per garanzia occupabilità per i lavoratori, finanziato dalla Regione Toscana con Fondi Pnrr, che fornisce la possibilità di accedere a corsi gratuiti che uniscono formazione professionale, mirata e specifica a contatti e collegamenti con le aziende del territorio che cercano personale specializzato. Per la registrazione all’Open Day ed in generale per avere informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net. La sede dell’agenzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il numero di telefono è 050 2201288, la mail [email protected].