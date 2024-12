Off limits alle auto dalle 17.30 del 31

Scatta la chiususa del Ponte di Mezzo dalle ore 17.30 del 31 dicembre alle 9 del primo gennaio e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia: chiusura al transito veicolare e pedonale, eccetto veicoli al servizio dello spettacolo pirotecnico. Prevista la chiusura al traffico veicolare di Piazza dei Cavalieri e delle strade in essa confluenti per il giorno 31 dicembre. Ulteriori provvedimenti alla viabilità riguardano anche i Lungarni cittadini e le strade in essi confluenti per consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.