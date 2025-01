Occhio al bomber Cerri, insidia i nerazzurri

Una giornata quella di ieri che, per i tifosi della Salernitana, ha portato una buona notizia: Alberto Cerri è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Roberto Breda per la partita della Cetilar Arena contro il Pisa di domani pomeriggio. Dopo i tre gol segnati nelle prime due partite con la maglia della squadra campana dal momento del suo arrivo dal Como, pare aver superato i problemi al ginocchio che hanno messo a dura prova la sua presenza, e dovrebbe confermare la coppia offensiva con Antonio Raimondo.

Il centravanti sarà il pericolo pubblico numero uno per la retroguardia nerazzurra, priva per l’occasione del suo capitano Caracciolo, squalificato. Canestrelli è destinato a prendere la posizione al centro, come accadde contro la Sampdoria il 29 dicembre, quando annullò Coda e Tutino. Oltre a Cerri, Breda recupera anche Giulio Maggiore. Il centrocampista spezzino ed ex Spezia ha smaltito i sintomi dell’influenza e con grande probabilità sarà inserito nella lista dei convocati.

Chissà se scenderà in campo l’ex di turno, Luigi Sepe, o la Salernitana non darà da subito fiducia al nuovo acquisto, Christensen, appena arrivato dalla Fiorentina. La Salernitana è una squadra stravolta e rinnovata da questo mercato di gennaio, dalla panchina al campo, con l’intento di raggiungere il prima possibile la salvezza. Per farlo, vogliono subito dare continuità al successo ottenuto contro la Reggiana.

Lo sgambetto alla seconda della classe è ritenuto possibile dall’ambiente, come testimoniato dalla grande affluenza di pubblico che riempirà il settore ospiti della Cetilar Arena, sold out per l’occasione. I punti in classifica a distanziare le due formazioni sono addirittura ventisei, forse troppi considerando il valore delle due rose, giustificato però dal rendimento agli antipodi avuto nella prima metà di stagione. L’andata si giocò all’Arechi il 15 settembre, nella partita dal calcio d’inizio ritardato in seguito a problematiche al var, che vide Nicholas Bonfanti, allora volto della squadra, segnare quelli che sarebbero stati i suoi ultimi due gol in maglia Pisa (almeno per il momento).

Una sfida da non sbagliare per entrambe le fazioni, forse la più complicata, visto il momento, che potesse arrivare al Pisa dopo la partita contro il Catanzaro, ma con tre punti da conquistare, soprattutto in seguito a quanto visto allo stadio "Picco" in Spezia-Sassuolo.