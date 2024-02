Occasioni nelle aziende del comprensorio-Cuoio

Occasioni nel comprensorio del Cuoio. Azienda del settore abbigliamento donna di San Miniato cerca addetti alla rifinitura capi, con esperienza nell’utilizzo macchina occhiellatrice attacca bottoni, in perfetta autonomia. Capacità nel prendere i segni ed eseguire il lavoro completo di rifinitura ed attaccatura. Contratto a termine con prospettiva. Serve anche un magazziniere per azienda di prodotti chimici per concerie: dovrà occuparsi dell’accettazione in entrata e in uscita, carico e scarico prodotti, gestione giacenze. Richiesta esperienza in aziende di prodotti chimici e patentino per la conduzione del muletto. Orario full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro Castelfranco di Sotto. E serve modellista per azienda cliente settore calzaturiero dovrà occuparsi della modelleria di suole per le calzature. Richiesta precedente esperienza nella mansione, uso Cad Rhinoceros. Orario di lavoro full- time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro Montopoli in Val d’Arno.

Candidature a e-mail [email protected]