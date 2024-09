Nuovo colpo sull’auto dei turisti. Famiglia scozzese derubata

E’ successo ancora, un altro furto a turisti scozzesi che avevano parcheggiato l’auto in via Pisano. Una piaga per la città di Pisa. I furti alle macchine in centro si ripetono ogni giorno. Così, anche stavolta, la famiglia è stata derubata in poco tempo. Erano andati a vedere la Torre e, dopo poco, sono tornati a riprendere la vettura per proseguire il tour. I ladri hanno preso tutto quello che avevano i visitatori: valigie, effetti personali.

Il metodo è sempre lo stesso. Hanno spaccato il vetro con un sasso o altro oggetto appuntito e tolto tutto.

Turisti che restano poco tempo in città e che devono spenderlo per la maggior parte a fare denuncia dovendosi poi arrangiare per i vestiti e a volte i documenti. Un brutto biglietto da visita purtroppo.