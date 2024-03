Nuovo centro sportivo. Arrivata la relazione sul "battente idraulico"

Prosegue l’iter per il centro sportivo di Gagno. Con circa una settimana di anticipo rispetto al previsto, l’ingegner Stefano Pagliara ha consegnato due giorni fa la sua relazione sullo studio idrologico/idraulico dell’area di Gagno. La questione del "battente idraulico" è un aspetto strettamente necessario per il Pisa Sporting Club che deve capire a quale altezza dovrà costruire il centro sportivo. Adesso è atteso il parere da parte del Genio civile e dell’autorità di bacino.

Se non ci saranno osservazioni si potrà andare all’approvazione in giunta comunale, altrimenti i tempi potrebbero allungarsi ancora, nella speranza che non sia necessaria una variante o che le tempistiche slittino ancora, anche ad autunno 2024 per avere i permessi a costruire. La società però si era già mossa, predisponendo e inviando (a dicembre 2023), un progetto su base d’altezza ragionevole per il battente idraulico, di modo tale che eventualmente, sarà possibile apportare eventuali integrazioni minime, quando arriveranno risposte dagli enti terzi dell’autorità di bacino e del Genio civile.

Qualcosa potrebbe emergere dopo Pasqua, nel frattempo la società nerazzurra resta in attesa di ulteriori sviluppi, avendo ottemperato finora a tutte le integrazioni che sono state richieste dagli uffici comunali in merito al progetto del Pisa Training Centre. In base tempistiche poi il piano attuativo viene solitamente pubblicato sul Burt per 45 giorni, come prevede la legge, tempo per ricevere osservazioni al piano stesso. Dopo ulteriori 45 giorni il Comune di Pisa esprime parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte del Nucleo di Valutazione. Prima gli uffici, poi la commissione consiliare competente, esaminano le osservazioni in un tempo stimabile in 15-30 giorni, a seconda del numero di osservazioni pervenute. Il Consiglio Comunale quindi approva in via definitiva il piano con le osservazioni. Dopo l’approvazione può essere rilasciato il permesso di costruire. Il progetto del centro è molto ambizioso. Il "Training Centre" avrà due accessi, uno in via San Jacopo e uno in via Pietrasantina, in virtù delle tre aree in cui è suddiviso il centro. La prima squadra, con gli uffici della società, accederà da Via San Jacopo.

Il mini "stadio" con le tribune per la Primavera sarà accessibile da San Jacopo e dal parcheggio di Via Pietrasantina, mentre la parte relativa all’accademia giovanile in due accessi posti al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina. Il Mini stadio, riservato più che altro alle partite della Primavera, ma anche agli allenamenti della prima squadra avrà due tribune da circa 500 e 600 posti, entrambe coperte.