Nuovo blitz alla Stazione. Denunciate 15 persone

Nuova operazione "Alto impatto" nella serata del 23 ottobre a Pisa, un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla Prefettura di Pisa in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri hanno svolto l’intervento nella zona della Stazione Centrale di Pisa e nelle zone limitrofe.

In una serata di controlli serrati, quindici le persone che sono state fermate per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, violazioni del codice della strada e per ricettazione.

Nello specifico i militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, dei Comandi Arma di San Piero a Grado, Marina di Pisa, Calci con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo Cinofili di San Rossore, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria: due uomini con precedenti di polizia, per inosservanza del divieto ritorno nel comune di Pisa in corso di validità; tre persone, con precedenti di polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, in circostanze separate e distinte, sono stati controllati e sorpresi in possesso di una tenaglia in ferro, uno scalpello in ferro della lunghezza di 25 cm, un cacciavite lungo 18 cm, una tronchese lunga 16 cm e altre due tenaglie di 19 e di 21 cm di lunghezza; due soggetti, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, sorpresi a bordo di un motociclo risultato rubato a Livorno il 4 ottobre; mentre otto utenti della strada, in circostanze distinte, sono stati denunciati in stato di libertà poiché, sottoposti ad accertamenti mediante etilometro, avevano un tasso alcolemico tra 0,94 g/l e 2,12 g/l.

In tutte le circostanze si è provveduto al ritiro delle patenti di guida. Complessivamente nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo 36 persone e 10 veicoli controllando anche 5 esercizi commerciali. I vertici locali dell’Arma dei carabinieri ci tengono a sottolineare che "la loro presenza è costante sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini nelle zone maggiormente frequentate in tutte le ore per fermare e scoraggiare episodi di microcriminalità".