"Nuovi alberi e comunità energetiche"

Tempo di bilanci per l’assessore all’Ambiente e bilancio del Comune di Cascina Paolo Cipolli, che traccia una sintesi del 2023. "Per l’amministrazione comunale, aver chiuso il bilancio preventivo entro fine dell’anno è stato un grande risultato – sottolinea Cipolli –. Ciò ci permetterà di impegnare subito i soldi e procedere più spediti nell’attività, senza limitazioni all’operatività". L’assessore si sofferma poi sulla questione tasse. "Mi viene da sorridere e non capisco chi dice che abbiamo aumentato le tasse, nel bilancio 2024 non sono stati previsti aumenti di tariffe, né riduzioni di servizi. I numeri parlano chiaro. Nel 2024 porteremo avanti la campagna per il recupero della Tari non corrisposta, grazie all’incrocio di dati che ci permetterà di individuare chi non si è iscritto al servizio". I primi risultati sono arrivati anche sul fronte ambientale. "Abbiamo migliorato il decoro cittadino grazie a un più efficiente spazzamento meccanico, siamo partiti con la Tosco Romagnola con maggiori controlli sui mezzi in sosta vietata durante il servizio. Grazie anche alla videosorveglianza e al maggior controllo del territorio i recuperi delle discariche abusive si sono ridotti del 65% circa, passando da oltre 60 tonnellate a meno di 20. Questo si è tradotto in una minor spesa: da 34.500 euro del 2022 a poco meno di 12mila; soldi in meno da pagare con la Tari. Infine abbiamo verificato che il sistema di ritiro di sfalci e potature, con un costo esiguo per gli utenti, funziona ed è apprezzato". Sempre per quanto riguarda l’ambiente, l’assessore Paolo Cipolli ha annunciato che "Il 2024 sarà l’anno delle piantumazioni: non solo nell’area dell’ex orto botanico, dove è stato installato l’impianto di irrigazione, ma anche in altre zone del comune. Lavoreremo anche sulle comunità energetiche".