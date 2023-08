Nuova vita per brand Austin Parker

Grazie a un accordo autorizzato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc), Cantieri Navali Giangrasso produrrà a Viareggio nei propri stabilimenti le imbarcazioni con marchio Austin Parker, che negli anni scorsi ha prodotto imbarcazioni nella darsena pisana lungo il canale dei Navicelli. Dopo aver siglato un contratto di licenza d’uso i Cantieri Navali Giangrasso, guidati da Bartolomeo Giangrasso, daranno nuova linfa al brand e proseguiranno nella produzione e commercializzazione degli attuali modelli, sviluppandone nuovi da proporre al mercato. Austin Parker dal 2008 produce yacht di successo, fino alle disavventure finanziarie del suo titolare culminate nel 2014 con il sequestro delle quote societarie e l’intero compendio aziendale da parte del Tribunale di Roma poi, confiscate a titolo definitivo nel 2019 e conferite all’Anbsc. Il cantiere pisano, sotto la guida dell’amministratore unico Michele Parini (foto), tuttavia restò in vita producendo una trentina di imbarcazioni con oltre 50 addetti diretti e indiretti (alla fine del 2017 tornò alla ribalta delle cronache per l’assunzione di un clochard), mentre l’agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati ha acquisito tutti i beni e tutti diritti materiali e immateriali della società, inclusi stampi, attrezzature, ma soprattutto i marchi e i progetti tecnici. Ora Cantieri Navali Giangrasso potrà costruire le imbarcazioni con marchio Austin Parker, con nuovi modelli Custom di varia dimensione realizzabili sia in vetroresina che in alluminio o acciaio.