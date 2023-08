Nuova palestra del "Pesenti" Progetto da 556mila euro Parte l’indagine di mercato

Pubblicato in questi giorni dalla Provincia di Pisa l’avviso di indagine di mercato per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici da invitare alla gara d’appalto per realizzare la nuova Palestra del Pesenti di Cascina. "A gennaio scorso – spiega il presidente della Provincia, Massimiliano Angori – il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, sono stati ammessi a finanziamento, nell’ambito delle risorse del Pnrri interventi proposti da Province e Città Metropolitane, in precedenza non rientrati nel “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, grazie alle risorse resesi disponibili nel “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica". "Pertanto – continua Angori –, è stata ammessa anche la proposta avanzata dalla Provincia di Pisa a febbraio 2022 per la realizzazione, insieme ad altri interventi, della nuova palestra per l’Istituto Pesenti di Cascina per 2 milioni e 556mila euro". "Il termine comunicato dal Ministero per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori è il 15 settembre, di fatto anticipandoo ditre mesi e mezzo il termine di scadenza per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, in origine previsto al 31 dicembre. Dati i tempi ristretti assegnati, la Provincia si è quindi subito attivata per dar corso alla progettazione e procedure e nelle scorse settimane è stata indetta la conferenza di servizi: il progetto esecutivo è giunto nelle fasi conclusive. All’esito della verifica positiva del progetto, anch’essa in corso da parte della società di ingegneria appositamente incaricata, si procederà all’approvazione dello stesso e alla indizione della gara d’appalto mediante procedura negoziata (verosimilmente entro la fine del mese di agosto). Per ottimizzare al massimo i tempi procedurali, si sta intanto per pubblicare stato l’avviso di indagine di mercato per raccoglire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici da invitare nella suddetta gara d’appalto. La durata dei lavori stimata in fase di progetto è di 450 giorni, decorrenti dalla data di consegna dei lavori alla ditta appaltatrice".

"Nel corso della progettazione, è emerso un fabbisogno di risorse maggiore rispetto alla previsione originaria, dovuto prevalentemente all’aggiornamento dei prezzari e ad approfindimenti tecnici insiti nello sviluppo del progetto stesso, oltre che per le connesse spese tecniche. Pertanto, per consentire l’attuazione del progetto, la Provincia ha previsto di integrare con risorse proprie (in via di quantificazione esatta) il finanzaimento assegnato dal PNRR. L’importo dei lavori è stimato in circa 2,6 milioni di euro", concludono Angori e Bibolotti.