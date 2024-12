Nuova biblioteca. Arrivano 800mila euro

Un contributo da 800 mila euro da destinare al centro polivalente che andrà ad ospitare la nuova biblioteca comunale di San Giuliano Terme negli stabili in prossimità dell’ex Opera Pia oggi in fase di restauro. Il finanziamento arriva dalla Regione Toscana e sarà destinato, appunto, alla realizzazione della biblioteca all’interno dello storico edificio oggi in fase di restauro grazie ad un’operazione di rigenerazione urbana con fondi del Next generation Eu (tramite Pnrr). L’intervento nel suo complesso consentirà la riqualificazione e prevede la realizzazione di appartamenti per l’emergenza abitativa, uno spazio per il co working, una sala comune e una per incontri pubblici, un micronido, la casa della cultura e della memoria, in più ad altri spazi pubblici per un investimento totale di 4,7 milioni di euro. Ora con i fondi regionali sarà possibile realizzare anche una nuova biblioteca comunale corredata da aule studio e dal giardino della cultura.

"Si tratta di una cifra importante - affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessora alla cultura Angela Pisano –. La Regione Toscana dimostra di credere nell’ampio progetto culturale messo in campo dall’amministrazione comunale e lo ha già dimostrato con risorse messe a disposizione per le iniziative artistiche e per i luoghi della cultura sangiulianesi. L’idea progettuale – proseguono – è quella di realizzare la nuova biblioteca comunale corredata da aule studio e dal giardino della cultura, uno spazio all’aperto dedicato alla lettura, ad iniziative culturali ed esposizioni artistiche. L’Opera Pia diventerà la casa della cultura e della memoria, ma anche un centro di aggregazione socioculturale. Sono in avvio numerosi progetti che vedranno al piano terra del nuovo edificio riqualificato l’istallazione di spazi per l’info point turistico, la pro loco, un piccolo museo sull’eccidio della Romagna a Molina di Quosa, sulla storia del territorio e dei suoi borghi. Sarà inoltre prevista – concludono Cecchelli e Pisano -, una sala polifunzionale che potrà essere utilizzata dal comune e dalle associazioni del territorio per conferenze, iniziative culturali, esposizioni, corsi e musica". Proseguiranno inoltre, annunciano dal comune di San Giuliano, i progetti volti a valorizzare la biblioteca comunale ‘Uliano Martini’.

EMDP