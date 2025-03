Nuoto Uisp 2003 sulla cresta dell’onda: terzo posto tra i Cadetti nei Campionati regionali

Cascina (PI), 17 marzo 2025 – Si sono svolti nella piscina Rosi La Bastia di Livorno i Campionati Regionali FIN di nuoto invernali riservati alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior del settore maschile. La Nuoto Uisp 2003 si è presentata come la quinta forza per numero di ammessi e numero di gare, infatti, si sono qualificati 32 atleti per un totale di 118 gare oltre alle staffette.

Al termine dei tre giorni di gare la società ha collezionato un totale di 28 podi, di cui nella sezione maschile 3 oro, 6 argento e 7 bronzo e nelle classifiche finali a squadre è 14° nella categoria ragazzi, 4° tra gli juniores, 6° tra i seniores ed addirittura 3° forza in toscana tra i cadetti.

Si tratta di un risultato clamoroso che pone la compagine arancione, composta dai ragazzi che si allenano presso la struttura Gesport di Cascina ed ABC Nuoto di Pisa, al vertice del nuoto toscano davanti a società e città ben più grandi e blasonate.

In grande evidenza Diego Salvini - classe 2008 - che sale per ben 5 volte sul podio cogliendo l’oro nei 50 farfalla, l’argento nei 50 stile ed il bronzo nei 100 stile, 100 farfalla e 200 stile stabilendo in tutte le gare i propri personali e soprattutto staccando il pass per i prossimi Criteria Italiani nella gara dei 100 stile, abbattendo il muro dei 52 secondi.

L’altro titolo regionale se lo prende Alessandro Sonetti - classe 2004 - nella gara veloce dei 50 stile con un incredibile crono di 22”51, il più veloce di tutta la manifestazione, inoltre sale sul terzo gradino nei 100 stile e nei 50 farfalla confermando l’ottimo stato di forma. Gli altri grandi protagonisti classe 2007 sono stati Mattia Brambillasca per ben due volte d’argento nei 50 e 100 dorso oltre al bronzo nei 50 farfalla e Marcello di Sacco che sale sul secondo gradino nei 50 stile e sfiora il podio nei 100 e 200 stile.

Tra i cadetti strepitosi miglioramenti di Alessio Ganetti - classe 2006 - nello stile e nella farfalla dove, dopo aver sfiorato per pochi centesimi il podio, riesce ad ottenere il bronzo nella gara veloce dei 50; Andrea Guidotti - classe 2005 - splendido interprete della rana che centra il secondo gradino nella gara dei 50.

Un capitolo a parte meritano le staffette con i ragazzi che si piazzano tra i primi 8 con Diego Del Torto, Giorgio Bottaretto, Mathieu Camiciotti, Lorenzo Tomasi, Teo Faugno, Davide Farnetani e Giulio Massei. I cadetti sempre tra le prime 6 società con Alessio Ganetti, Carlo Gallerini, Andrea Guidotti, Luca Contini, Mattia Cini e Luca Battistini.

Clamorosa la staffetta juniores che contro ogni pronostico vince il titolo regionale nella 4x100 stile e l’argento nella 4x200 stile, distruggendo i record societari e piazzandosi al 12* posto della graduatoria nazionale. Nello specifico era composta da: Diego Salvini, Marcello Di Sacco, Mattia Brambillasca ed Alberto Mori. Il successo nelle varie classifiche si deve soprattutto ai grandi miglioramenti e piazzamenti di Andrea Arrighi, Tommaso Alderigi, Andrea Giorgi, Alessio Garbini, Gabriele Guerriero, Tommaso Pannocchia, Giulio Rainaldi, Pietro Salvadori, Aleksa Slongo, Marco Savino Tridenti, Lorenzo Vigilante e Riccardo Zanelli.