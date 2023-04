Nuda in centro Si scatena il caos Una denuncia

Nuda in centro scatena il caso. Venerdì in piazza Vittorio Emanuele una donna di origine straniera si è completamente denudata. Un gesto che ha scatenato una reazione definita "violenta" dagli agenti intervenuti di un gruppo di persone senza dimora presenti intorno al monumento. Immediato l’intervento di due pattuglie della polizia municipale che non poco hanno faticato a contenere la reazione del gruppo, denunciando anche un individuo per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, invece, conosciuta per i disagi psichici, è stata soccorsa da un equipaggio del 118 allertato dalla centrale operativa del Comando e condotta al Pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello.