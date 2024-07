"Notti di Talento". Terza eliminatoria sul palco di Eliopoli. Caccia alla finale

Interpreti o cantautori, ma stasera sarà protagonista la musica. Il terzo appuntamento di Notti di Talento, in programma stasera alle 22 sul palco di piazza Antonio Madonna a Calambrone, nell’ambito del cartellone di Eliopoli Summer, mette in palio altri due posti per la finale del 20 agosto a Marina di Pisa sul palco di Marenia. Il talent show prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati), di cui La Nazione è media partner esclusivo, proporrà quattordici artisti in gara suddivisi in tredici diverse esibizioni e a giudicare i ragazzi ci sarà una giuria di esperti composta dagli speaker di Radio Incontro, Luca Demar e Alessandro Cerri, da Gianna Martorella, talent scout e volto noto Tv, dalla cantante Debrah e dalla coreografa Ilaria Moretti.

La danza tornerà invece protagonista nelle ultime due eliminatorie in programma il 3 e il 10 agosto, ma stasera saranno le canzoni e i giovani cantanti a farla da padrone. E tra loro ci sono anche un paio di artisti emergenti che già si sono affacciati a ribalte importanti e che confermano la qualità del format di Notti di talento: Michele Sechi, già visto alle audition di X Factor, ad Amici e a Sanremo Giovani, e il modenese di origine salentina Gabriele Fiore, in arte Flos, da qualche mese presente su tutti gli store digitali con il suo primo album "Zero", che mescola influenze rap/trap italiane e sonorità francesi.

In gara anche Emma Ferrini, il duo composto da Valerio Bargagna e Martina Frassi, Sara Iachetta, il rapper Andrew Kandij, Jacqueline Del Ticco, Giulia Guelfi, Marta Felloni in arte Marell, Benedetta Mancini, Maria Chiara Lazzerini e l’altro duo composto da Francesco D’Anna e Andrew Iuracà. Lo show è condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci.