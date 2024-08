"Notti di Talento": meno uno: "Dove nascono gli artisti"

Meno uno. Domani sera alle 21.30 il palco dei big della musica in piazza delle Baleari a Marina di Pisa ospita la finale di Notti di Talento, il contest musicale prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music di cui La Nazione è media partner esclusivo (direttore artistico Stefano Bini e di produzione Michele Ammannati) e condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci. Dopo le cinque serate eliminatorie all’Eliopoli Summer di Calambrone, dove sono state selezionati una sessantina di artisti tra cantanti e ballerini, in 18 sognano la vittoria. In palio anche premi speciali per la danza e per il canto. In quest’ultima categoria l’etichetta musicale Tnp di Pedro Lopez e Thomas Ciolino regalerà a chi vince la produzione e distribuzione di un brano inedito accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker Roberto Gabriele.

Notti di Talento è sostenuto da Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, centro estetico The Mirror di Pisa, Seven Stars, Service Marine, Villa Rondini, Poggianti, Masoni, Acque, British School di Pisa, Farmacie Comunali, Carpensalda e Overmarine.

Pedro Lopez perché avete scelto di collaborare con Notti di Talento mettendo in palio un premio?

"Questa collaborazione ci offre l’opportunità di scoprire nuovi talenti e di contribuire attivamente al loro percorso artistico. Crediamo fermamente che aiutando ogni nuova voce a emergere possiamo arricchire l’intero panorama musicale. Offrire una produzione musicale Tnp come premio non è solo un riconoscimento, ma un investimento nella crescita dell’artista".

La discografia con l’avvento del digitale e degli streaming è molto cambiata: quali sono le principali caratteristiche che deve avere un giovane artista per mettersi in luce?

"L’artista che si distingue è quello autentico e sincero nella propria espressione. Che sa raccontare la propria storia con onestà riuscendo a connettersi davvero con il pubblico che lo ascolta. L’autenticità è un valore inconfondibile e solo chi porta la verità sul palco lascia il segno". Tormentoni, reggaeton, rapper: come si riconosce un talento?

"Non è il genere musicale a definire un talento. Il talento è qualcosa che va oltre le etichette di genere. E’ una qualità intrinseca che, se guidata nel modo giusto, può emergere in qualsiasi contesto. Lo scopo di Tnp è riuscire a creare un percorso professionale per ogni artista talentuoso".

