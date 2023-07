Notti di Talento, emozioni in musica Sold out l’arena estiva di Eliopoli Applausi ai sedici artisti in gara

CALAMBRONE

Applausi, emozioni e tanta buonissima musica. Per oltre due ore gli oltre 200 spettatori che hanno gremito l’arena spettacolo di Eliopoli a Calambrone sono rimasti incollati alle sedie a seguire i giovani protagonisti della seconda audition di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo, che si concluderà con la gande finale di Marina di Pisa, il 20 agosto sul palco di piazza delle Baleari, nel cartellone di Marenia e grazie al supporto di Comune e Fondazione Teatro di Pisa. E che fosse una serata "speciale" lo si è capito subito con la festa per Leonardo Ghelarducci, conduttore dello show insieme a Ilaria Belli che ha festeggiato sul palco i suoi primi 50 anni con torta a sorpresa condivisa col pubblico. Poi è partita la musica e i 16 artisti in gara (in 15 esibizioni di canto) hanno portato in scena talento, grinta e passione. Determinanti per continuare ad alimentare il sogno di riuscire a vivere grazie al proprio talento. La serata di giovedì è stata interamente dedicata al canto con artisti provenienti non solo da Pisa, ma anche da Livorno, Lucca, Pontedera, Pistoia, Massa e altre località toscane, dimostrando la capacità di penetrazione e l’appeal già conquistati da Notti di Talento, giunto alla seconda edizione dopo quella l’edizione invernale. Lavoro in salita per i quattro giudici della serata di fronte a tanta qualità: Stefano Bini, organizzatore di eventi di respiro internazionale, l’attrice e imitatrice, Gianna Martorella, la coreografa Silvia Mugnai e il cantautore e musicista Valerio Simonelli, che ha impreziosito lo show cantando la sua "La stanza di Ushuaia"" e poi, in coppia con Ilaria Belli, in un omaggio al suo mito Cudio Baglioni. "Questi ragazzi - ha detto rivolgendosi ai concorrenti - sono giovanissimi e hanno già raggiunto tutti un ottimo livello musicale: non è un accordo sbagliato o un’imprecisione nell’intonazione che pregiudica un’esibizione, conta l’emozione e il pathos con cui si porge al pubblico il proprio lavoro e loro ci sono riusciti alla grande". Quattro dei 15 concorrenti in gara giovedì sera accederanno alla finale e per aggiungersi ai migliori 4 selezionati il primo luglio e agli ulteriori 4 che saranno selezionati il 30 luglio e i cui nomi saranno svelati e pubblicati su La Nazione solo dopo la terza audition. Ecco i concorrenti che si sono esibiti: Ginevra Perullo, Angelo Spadaro, Marco Cecchi, Asia Stellato, Matteo Paolinelli, Andrew Kandji, Alessandra Morra, Prisca Paparo, Elissa Lonzi, il duo Francesco Fialdini e Aurora Barsottelli, Jacqueline Del Ticco, Camilla Suardi, Sarah Minuti, Angelica Perna e Benedetta Mancini.

Gab. Mas.