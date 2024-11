Nonna Cosetta ha spento 100 candeline

CASCINA

Una domenica speciale alla Rsa Matteo Remaggi di Cascina per il centenario della signora Cosetta Gambassi, tra gli ospiti più longevi della struttura. Per l’occasione Cosetta è stata raggiunta dalla famiglia in residenza, dove si sono svolti i festeggiamenti. Anche gli operatori e i vertici della residenza si sono uniti ai festeggiamenti per celebrare questo importante traguardo. "E’ il terzo centenario che festeggiamo in struttura quest’anno - ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Cecchi -. I nostri ospiti sono al centro del servizio e per noi è sempre un piacere e un onore poter prendere parte a questi eventi insieme alle famiglie". Cosetta è ospite della Rsa Remaggi da poco più di un anno ed è nata e cresciuta nel Comune di San Giuliano Terme, dove è tuttora residente. Era presente alla festa anche l’assessora al sociale del Comune di San Giuliano Terme, Candida Pugliese, che ha voluto portare a Cosetta i suoi auguri e quelli dell’amministrazione comunale. Pugliese si è poi commossa ricordano il privilegio di poter festeggiare il valore e la straordinarietà di una persona che, nella propria vita, è stata testimone di un pezzo importante della nostra storia.