"Non siamo mica gli americani": Serata di resistenza culturale tra musica e racconto

Pisa, 1 luglio 2024 - Un’occasione di intrattenimento fatta di note e di parole, ma anche un invito alla riflessione sotto forma di provocazione. Tutto questo vuole essere “Non siamo mica gli americani”, lo spettacolo di Francesco Bottai e Fabrizio Bartelloni che andrà in scena il prossimo giovedì 4 luglio allo Spazio MuMu (via Lenin 155/D San Giuliano Terme (PI), e che ha un sottotitolo piuttosto eloquente, nei suoi intenti: “Serata di resistenza culturale tra musica e racconto”. “Titolo e sottotitolo – racconta Bartelloni – sono nati, in verità, dopo aver scelto la data dell’evento. Il 4 luglio, infatti, ricorre l’anniversario dell’indipendenza americana e a noi proprio non andava giù che anche questa festa, a pari di altre made in U.S.A., fosse finita per diventare, almeno da queste parti, complice un’infausta base militare sul litorale, una celebrazione anche italiana, con serate a tema, giubilo diffuso e fuochi d’artificio”. Da qui l’idea, spiegano i due, di una serata di emancipazione dalla dipendenza americana, di rivendicazione di una autonomia e di una identità culturale che non hanno bisogno di conformarsi supinamente ai modelli importati dal Nuovo Continente. “Naturalmente – chiarisce Bottai – non intendiamo dire che tutto ciò che proviene dagli Stati Uniti è disprezzabile o da rifiutare a priori. Soltanto per rimanere nel mondo del cantautorato al quale appartengo, c’è una figura centrale come quella di Bob Dylan a cui, dall’inizio degli anni sessanta, si è abbeverato in pratica chiunque abbia provato a mettere qualche verso in musica, eppure anche figure come quella del menestrello di Duluth appartengono a una sorta di contro-cultura americana, che a propria volta si nutre di influenze e tradizioni europee e non geneticamente statunitensi”. È una specie di campanello d’allarme contro l’assuefazione e accettazione acritica dei modelli sociali, commerciali ed economici provenienti da oltreoceano, che hanno fatto anche dell’arte un prodotto di rapido consumo totalmente assoggettato alle regole mercantilistiche, quello che Bartelloni e Bottai intendono far suonare, affidandosi a un intrecciarsi di racconto, digressioni e soprattutto canzoni – tratte dal repertorio dello stesso Bottai e da quello di grandi cantautori italiani come Dalla, De Gregori, Ciampi, Jannacci e Vasco Rossi (da cui i due hanno preso a prestito il titolo dell’incontro, ndr) – per ricordarci che la partita tra vecchio e nuovo mondo è più che mai aperta. Spazio MuMu – Via Lenin 155/D San Giuliano Terme (PI) Aperitivo-cena, con i vini dell'Avvelenata-vini&vinili, dalle ore 20:00 – 15,00 € Spettacolo ore 21:15, offerta minima 7 € Info e prenotazioni al 3716520416 Acquisto direttamente online: https://www.spaziomumu.com/non-siamo-mica-gli-americani- 2/

M.B.