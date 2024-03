"Non serve minacciare disimpegno e alzare polveroni"

"Le dichiarazioni di Corrado meritano un immediato chiarimento. La città e i tifosi devono poter capire cosa sta succedendo e cosa si intenda fare". Lo afferma il segretario cittadino del Pd, Andrea Ferrante, osservando che "sulla vicenda dello stadio servono, da parte di tutti, parole chiare e impegni veri". Ma soprattutto il leader del principale partito di opposizione avverte il presidente nerazzurro: "Deve essere osservato, anche nei toni, un forte senso di rispetto, senza sollevare polveroni o minacciare disimpegno: è questo il modo responsabile di comportarsi". Ferrante sottolinea che il Pd non parteggerà "per nessuno nello scarica barile: all’amministrazione chiediamo di rispondere su tutte le questioni per cui viene tirata in ballo". "Cosa ha impedito finora - aggiunge - di eseguire i lavori sul ‘curvino’ finalmente disposti e cosa si intende fare per il futuro dell’Arena? Ma alla società è giusto chiedere quali reali intenzioni abbia in termini di investimento e quali soluzioni realistiche siano ipotizzate per lo stadio. Dopo anni bisogna capire se l’ipotesi del rifacimento dell’Arena è e in campo e se si intende procedere in tempi rapidi". Il segretario dem chiede "che sia attivato immediatamente un confronto pubblico, possibilmente anche attraverso una discussione in consiglio comunale, perché non è più il tempo di ipotesi, sogni e discorsi: l’urgenza impone concretezza e schiettezza, perché se emergesse che nessuno degli attori considera realistiche le soluzioni di cui finora si è parlato, allora saremmo di fronte alla necessità di discutere vicini al Pisa e lontani dagli interessi ‘di bottega’, delle concrete alternative e a questa discussione deve poter partecipare tutta la città, sottraendola a un dinamica Comune-Società".