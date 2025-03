Non rubate il nostro futuro. Armi letali puntate sui giovani

Molti ragazzi considerano l’uso di droghe e alcol uno strumento di divertimento, o di fuga dai propri problemi, un’espressione di ribellione, o una moda da seguire, senza comprendere che tutto ciò può avere un costo molto alto: la propria vita e quella degli altri. Oppressi da situazioni problematiche, o spinti dalla curiosità o dal gruppo, spesso giovanissimi utilizzano tali sostanze nell’illusione di risolvere la loro situazione o, secondo i casi, di sembrare più fighi, senza percepire, o per lo meno sottovalutando i rischi reali. Gli effetti delle droghe sul corpo e sulla mente possono invece essere devastanti, e trasformare un ragazzo o una ragazza solari e in buona salute, in un individuo malato, dipendente ed emarginato.

Chi usa droghe e alcol, infatti, oltre a danneggiare la propria salute fisica, può sviluppare ansia, depressione, disturbi cognitivi e psicotici. Queste sostanze inoltre influenzano il circuito della dopamina, alterando il sistema naturale del piacere e della ricompensa: chi ne fa uso non riesce più a smettere. Il cervello di un adolescente non ha ancora completato il suo sviluppo, e l’impatto su di esso di sostanze alcoliche o psicoattive può creare danni irreversibili. La Relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del giugno 2024, mostra un preoccupante aumento della diffusione e del consumo di sostanze stupefacenti e alcol, nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni, con fenomeni di poli assunzione e uso frequente di farmaci ad alto impatto psichico con gravi conseguenze sui comportamenti e la salute. A peggiorare una situazione già allarmante assistiamo alla continua creazione e diffusione di sostanze psicoattive, dette NPS, prodotte in laboratori illegali. L’Agenzia dell’Unione Europea sulle droghe, European Union Drugs Agency (EUDA) ha di recente individuato la millesima molecola. Con la nostra classe ci siamo interrogati e siamo convinti che ci siano molti modi per divertirsi come giocare a calcio, andare in bicicletta, dedicarsi ad uno sport, o alla musica, o alla danza, o semplicemente stare con gli amici. Siamo convinti che chi sceglie di stare lontano dalla droga o dall’alcol possa essere un esempio migliore per gli altri. La nostra speranza è che tutti capiscano l’importanza di essere se stessi, senza bisogno di assumere droghe o alcolici. Infine, vorremmo dire a tutti che informarsi è fondamentale, ed è importante parlare apertamente e non aver paura di chiedere aiuto, se ci si sente sopraffatti.