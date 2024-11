Pisa, studenti in piazza contro la manovra. “No Meloni Day” tra fumogeni e striscioni

Pisa, 15 novembre 2024 – Si è svolto anche a Pisa come in diverse altre città italiane il No Meloni Day, la giornata di protesta del mondo della scuola e delle università. Migliaia gli studenti che sono scesi in piazza in tutto lo Stivale. Mille almeno quelli che si sono presentati a Pisa per il corteo, tra striscioni, slogan e fumogeni.

A differenza di altre città, a Pisa non si registrano particolari momenti di tensione. Tra le varie iniziative pisane, gli studenti hanno appeso uno striscione sul centralissimo Ponte di Mezzo e al rettorato. “L’università sanguina. No a tagli e precariato”, era scritto su uno di questi. Tanti altri slogan e cartelli sono stati mostrati sul percorso che ha toccato diverse vie del centro storico.

Varie le sigle studentesche che hanno partecipato alla manifestazione. E ci sono polemiche per come le manifestazioni sono state condotte in alcune città. A Roma è stato esposto uno striscione "Contro un governo di fascisti e sionisti" e sono stati scanditi slogan contro le politiche del ministro Valditara. A Genova i manifestanti hanno protestato contro la guerra e il Ddl Sicurezza. A Torino, invece, studenti in corteo con foto di politici "Complici del genocidio a Gaza", coperti da mano rosso-sangue. Anche a Milano foto della premier Meloni imbrattata di sangue.