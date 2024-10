Studenti in corteo a Firenze: “Siamo contro la scuola-azienda”

Firenze, 25 ottobre 2024 – Sono scesi in piazza al grido di “Se non cambierà, lotta dura sarà” e “governo Meloni, governo dei padroni”. Un centinaio di studenti hanno partecipato questa mattina, 25 ottobre, al corteo che si è svolto in centro, da piazza Santissima Annunziata a Santa Maria Novella, promosso dagli Studenti autorganizzati fiorentini.

Le bandiere contro la Nato e gli slogan contro il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, hanno fatto da sfondo alla protesta, che ha puntato il dito contro la crescente "aziendalizzazione delle scuole".

Gli studenti hanno contestato le recenti riforme scolastiche e la “volontà del governo di limitare il dissenso nelle piazze e nelle scuole”. Nel mirino, anche l’alternanza scuola-lavoro, che secondo i ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione “è sempre più legata agli interessi delle aziende e delle forze armate”.

“Un modello educativo che punta solo a creare futuri sfruttati - denuncia al microfono una ragazza -. Si va sempre di più verso scuole di serie a e di serie b. Non a caso, nei tecnici e nei professionali le ore di alternanza scuola-lavoro sono state aumentate”. Ancora, gli studenti criticano la riforma Valditara “per il 6 in condotta e i lavori socialmente utili imposti a chi subisce sospensioni”. Gli studenti hanno poi invocato una Palestina libera ed hanno ribadito che continueranno a scendere in piazza, “per difendere una scuola pubblica, inclusiva e che formi menti consapevoli, non "obbedienti".