"Piazza Cavour come spazio di inclusione"

Più sicurezza, e un impegno vero con Firenze per completare i lavori di viabilità per San Giusto. E’ la richiesta arrivata dai residenti del quartiere, che ieri hanno incontrato la sindaca Sereni e la giunta nel San Giusto Day, la giornata di dialogo voluta dall’amministrazione per inaugurare piazza Cavour, ma soprattutto per stare accanto alla gente dopo la nuova spaccata ai danni della pasticceria Blasio e i tanti episodi di vandalismo in zona. Ieri è stata anche una giornata di festa, cominciata con l’inaugurazione di piazza Cavour rimasta al palo dopo tanti ritardi e finalmente restituita alla collettività. A seguire gli assessori hanno fatto un giro nella zona per incontrare i commercianti e dopo cena, hanno incontrato i cittadini nell’ambito del ciclo ’Giunta in città’. "Non inauguriamo solo una piazza – ha detto la sindaca – ma uno spazio di socialità. Come promesso a inizio legislatura, siamo arrivati alla fine dei lavori come segno di responsabilità per il quartiere, anche grazie a un investimento importante. Ciò che è stato fatto è un esempio concreto di come vogliamo rigenerare gli spazi urbani con progetti e arredi di qualità. Partendo dalla forte vocazione sportiva di San Giusto, abbiamo deciso che nella riqualificazione fosse presente in modo forte un elemento legato al gioco con l’installazione delle scacchiere, che sono state volute e progettate in modo inclusivo per andare nella direzione di una città più equa e accessibile. Queste scacchiere, ideate con spazi liberi accanto alle sedute per consentire la partecipazione anche a chi si muove in carrozzina, sono uno strumento concreto per favorire l’incontro, il gioco e lo stare insieme".