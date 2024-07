No all’autonomia differenziata. Coordinamento e raccolta firme

Presso la Camera del Lavoro di Pisa, si è costituito il Coordinamento provinciale del referendum abrogativo della Legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. Pimi aderenti sono: Cgil, Uil, le realtà associative che si riconoscono ne “La Via Maestra – Insieme per la Costituzione” tra cui Acli, Arci, Anpi, Ali, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Coordinamento Nazionale Comunità di accoglienza, Lega Ambiente - le forze politiche di opposizione che hanno aderito all’iniziativa, ovvero: Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Pace Terra e dignità, Partito Socialista Italiano, PD, Possibile, Rifondazione Comunista, Una Città in Comune – Link Coordinamento Universitario – Confederazione Generale Sindacale Gilda Pisa. Nel primo incontro - spiega una nota del coordinamento – "i rappresentanti dei sindacati, associazioni, partiti e studenti hanno ribadito che il referendum è l’unico strumento possibile per contrastare un provvedimento di legge, quello sull’autonomia differenziata, destinato a danneggiare l’intero Paese, creando ulteriori spaccature e disuguaglianze tra le diverse regioni. L’impegno dei promotori è quello di mettere in campo tutte le iniziative possibili per contrastare la legge e avviare la raccolta delle firme anche sul territorio pisano, per fare in modo che i cittadini possano esprimersi sull’autonomia differenziata, magari nella stessa occasione in cui si voterà anche per altri referendum. Ieri pomeriggio il coordinamento ha raccolto le firme in Corso Italia, oggi sarà invece in Piazza Gorgona a Marina di Pisa. "La raccolta delle firme – avvertono dal coordinamento – andrà avanti per tutta l’estate e si svolgerà sia mediante la tradizionale firma ai banchetti che saranno organizzati in tutta la provincia, sia in modalità on line".