Ninfeo Fest 2024 a Calci. Il programma

Calci (Pisa), 24 Giugno 2024 – Il suggestivo scenario della Grotta Appiani, situata all'interno della storica Fattoria di Crespignano (Loc. Crespignano 7, Calci), ospiterà il "Ninfeo Fest 2024 - Musica in Grotta", un evento imperdibile organizzato dall'Azienda Agricola Paolo Tellini con il contributo ed il patrocinio del Comune di Calci. L'evento si aprirà sabato 29 giugno alle ore 20 con il concerto del Trio Nadir. Composto da Elias Nardi, Ares Tavolazzi e Emanuele Le Pera, il trio offrirà al pubblico un'esperienza musicale unica, creando un affascinante ponte sonoro tra jazz e Medioriente. La Grotta Appiani, con la sua acustica naturale e l'atmosfera incantevole, promette di essere la cornice perfetta per questa serata di note e melodie. Il festival proseguirà domenica 30 giugno alle ore 19 con un incontro speciale con Edmondo Romano, accompagnato dall'ospite Emanuele Le Pera. I due musicisti guideranno i presenti in un viaggio attraverso la tradizione musicale del mondo, esplorando i suoni degli strumenti a fiato provenienti da diverse culture e latitudini. Oltre agli spettacoli musicali, i visitatori del Ninfeo Fest 2024 avranno l'opportunità di immergersi nell'arte visiva. Prima e dopo i concerti, sarà possibile visitare le mostre di pittura e fotografia allestite nel piccolo teatro settecentesco della Fattoria di Crespignano. Inoltre, gli ospiti potranno esplorare la cantina dell'azienda, scoprendo i sapori e i profumi dei vini locali. Il Ninfeo Fest 2024 non è solo un evento musicale, ma un'esperienza culturale completa che unisce musica, arte e territorio. Un'occasione unica per vivere due serate indimenticabili nel cuore di Calci, tra la bellezza naturale della Grotta Appiani e l'accoglienza della Fattoria di Crespignano. M.B.