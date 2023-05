Nidi d’infanzia: via alle domande per il prolungamento del servizio nel mese di luglio

Pisa, 18 maggio 2023 – Fino a venerdì 26 maggio alle ore 12 sarà possibile effettuare la domanda per il prolungamento del servizio Nido per il mese di luglio per i bambini già iscritti nell’anno educativo 2022-23 e frequentanti gli Asili Nido Betti, Cep, Coccapani, I Passi, Marina, Rosati, Timpanaro, Toniolo presso le strutture Albero Verde, San Biagio, San Rossore, Snoopy, Isola delle Farfalle.

La domanda dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo servizio del Comune di Pisa al link http://servizi.comune.pisa.it. Per accedere al sistema on line è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità), CIE (Carta Identità Elettronica) o TSN (Tessera Sanitaria Nazionale). L’avviso, con tutte le informazioni dettagliate, è consultabile al seguente link https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2023-05/Avviso%20Luglio%202023.pdf.

Il servizio sarà attivato per 5 giorni alla settimana, per il periodo dal 4 al 28 luglio, e sarà attivato sulla base delle richieste delle famiglie. La frequenza del servizio prevede il mantenimento della fascia oraria già assegnata (tempo corto – tempo lungo) qualora vi sia disponibilità, ma con il seguente orario estivo: 8-13.30 (servizio mattutino – tempo corto); fascia oraria 8 -17 (servizio giornaliero – tempo lungo – bambini/e gruppo medio grandi). fascia oraria 8 -16 (servizio giornaliero – tempo lungo – bambini/e gruppo piccoli).

L’estensione del servizio nido per il mese di luglio era stata deliberata dalla Giunta nell’aprile scorso per venire sempre più incontro alle esigenze delle famiglie, in particolare quelle dove sono presenti minori in condizioni di fragilità o disabilità. Sulla misura sono stati messi a disposizione 150mila euro di risorse comunali.

GRADUATORIE NIDI D’INFANZIA. Pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Comune di Pisa la graduatoria provvisoria relativa alle iscrizioni per i nidi d'infanzia sezione lattanti, divezzi e non residenti, per l’anno educativo 2023/24. I genitori dei bambini interessati sono invitati a consultare la graduatoria e verificare se la valutazione della domanda risponde a quanto previsto dal Regolamento e a quanto dichiarato al momento della presentazione della stessa.

In caso di valide motivazioni è possibile presentare ricorso scritto utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito da inviare per posta elettronica certificata a [email protected] o all’indirizzo mail [email protected], con allegata fotocopia del documento di riconoscimento. I ricorsi dovranno pervenire entro sabato 27 maggio. La graduatoria provvisoria e il modulo da presentare per eventuali ricorsi sono disponibili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/iscrizioni-e-graduatorie-nidi-dinfanzia-anno-educativo-202324.