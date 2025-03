Nicosia prepara la sua Festa di Primavera

Domenica 30 marzo, dalle 10 al tramonto nel borgo ai piedi del convento di Nicosia tra vicoli e giardini Calci, torna la festa di Primavera ad ingresso libero, tema di quest’anno il ricordo. Un ricordo è qualcosa di prezioso. Un ricordo è qualcosa di intimo. Un ricordo è qualcosa che rimane nel cuore. Quali sono i nostri ricordi? I ricordi, assieme alle camelie e ai giardini, saranno i protagonisti dell’annuale appuntamento primaverile che vede Nicosia e i suoi dintorni protagonisti d’eccezione. L’evento infatti, dal titolo “Festa di primavera. Camelie, giardini, ricordi”, desidererà dare spazio, oltre alle camelie, anche ai giardini che in primavera si risvegliano e ai tanti ricordi legati al convento di Nicosia, al territorio, alle relazioni, alla comunità.

A ingresso libero, sarà una festa itinerante e diffusa lungo via Centofanti, tra vicoli, piazzette e giardini gentilmente messi a disposizione da privati. Una bellissima occasione per gustare angoli e spazi meravigliosi solitamente chiusi. In questo scenario ci faranno compagnia le camelie, i giochi, le mostre, il pic-nic, le passeggiate guidate, le installazioni diffuse, i laboratori per grandi e piccini, “Un bouquet per l’Acli” e altro ancora per festeggiare insieme la primavera, nel suo significato più profondo di rinascita. Il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà finalizzato al recupero dell’Acli di via Centofanti: perché possa, un giorno non lontano, tornare a essere spazio aperto per tutta la comunità. Vi aspettiamo. Come sempre, tutti sono i benvenuti!