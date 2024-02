Nicola Lacorte trionfa in Nuova Zelanda

Pisa, 4 febbraio 2024 - Grande successo per Nicola Lacorte, pilota pisano classe 2007, che nella notte ha vinto la seconda gara del terzo round della Formula Regional Oceania, al Hampton Downs Motorsport Park. Si tratta del primo successo nella serie per Lacorte, membro della Academy Alpine Formula 1.

Una vittoria che segue il secondo posto ottenuto lo scorso fine settimana sul circuito di Chris Amon a Manfeild, in Nuova Zelanda. Il figlio d’arte, partito dalla prima fila grazie alla griglia invertita di Gara 1, ha dominato la corsa dalla partenza alla bandiera a scacchi . “È stata una bella gara. Abbiamo fatto un buon lavoro venerdì ed è bello vederne i frutti oggi. Avevamo un buon ritmo, sufficiente per vincere”, ha dichiarato trionfante poi ai microfoni dei giornalisti neozelandesi.

Con il primo posto e il quarto piazzamento in Gara 3, Lacorte si classifica all’ottavo posto nella classifica generale per il titolo piloti e al secondo posto nella classifica dei rookie (nome con cui nel motorsport si indica un debuttante nella serie). Ora una nuova avventura attende Nicola in Europa, dopo l’esperienza in Nuova Zelanda. Giulia De Ieso