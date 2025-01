Nessun disagio in città. Ma Filcams accusa

Trasporti pubblici regolari in Toscana, malgrado lo sciopero nazionale di quattro ore proclamato per oggi dal sindacato Faisa Confail. Ad Autolinee Toscane non risultano adesioni all’iniziativa a livello regionale per quanto riguarda i bus: nessun impatto anche sul traffico ferroviario e nessun disagio segnalato poi, secondo Toscana Aeroporti, per l’operatività dello scalo di Pisa, dove la Filcams-Cgil aveva indetto uno sciopero del personale di sicurezza. "L’adesione è stata alta rispetto alle persone che potevano scioperare", dice Matteo Taccola (Filcams-Cgil Pisa), che attacca le scelte dell’agenzia appaltatrice: "Li abbiamo denunciati due giorni fa al Tribunale del lavoro di Pisa per comportamento antisindacale".